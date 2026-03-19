Sospiro di sollievo Tonali | escluse lesioni ci sarà per i Playoff Mondiali

L’Italia di Rino Gattuso può sorridere: Sandro Tonali è stato dichiarato senza lesioni ed è confermato per la partita contro l’Irlanda del Nord a Bergamo. La notizia arriva dopo le preoccupazioni per un possibile infortunio che aveva messo in dubbio la sua presenza. La sua presenza sarà fondamentale per gli impegni decisivi in vista dei Playoff Mondiali.

L’Italia di Rino Gattuso tira un sospiro di sollievo: Sandro Tonali sarà regolarmente a disposizione per la sfida decisiva contro l’ Irlanda del Nord a Bergamo. Gli esami strumentali effettuati dopo il trauma rimediato in Champions League contro il Barcellona hanno escluso lesioni muscolari, confermando solo una forte contusione. La notizia blinda il centrocampo azzurro in vista del primo turno dei playoff per il Mondiale 2026, un appuntamento che il presidente federale Gabriele Gravina ha definito come una vera e propria “chiamata alle armi”. Il numero uno della FIGC, visibilmente teso per l’importanza della posta in palio, ha invocato l’unità di tutto il Paese per spingere la Nazionale verso la spedizione in USA, Canada e Messico. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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