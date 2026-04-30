Atletico Madrid-Arsenal | Gyokeres porta in vantaggio i Gunners

Da justcalcio.com 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Atletico Madrid e Arsenal, Gyokeres ha segnato il gol che ha portato in vantaggio gli ospiti. La partita si è svolta nel pomeriggio di oggi, con aggiornamenti provenienti da fonti sportive affidabili. La rete di Gyokeres ha cambiato l’andamento della sfida, che continua a essere seguita con attenzione dagli appassionati di calcio. La gara è ancora in corso e gli eventi potrebbero evolversi nel corso dei prossimi minuti.

2026-04-29 21:59:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Viktor Gyokeres ha portato l’Arsenal in vantaggio nell’intervallo nell’andata della semifinale di Champions League contro l’Atletico Madrid, segnando dal dischetto e coronando un impressionante periodo di apertura dei Gunners. L’Atletico ha avuto le occasioni migliori nel primo tempo, con Julian Alvarez che costringeva una bella parata di David Raya e poi si dirigeva di poco sopra la traversa da distanza ravvicinata. Ma l’Arsenal ha fatto in gran parte un buon lavoro nel contenere i padroni di casa in un’atmosfera rauca al Metropolitano. E i loro sforzi vengono premiati al 44?, quando Gyokeres li porta in vantaggio.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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