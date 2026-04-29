Alle 21 si è disputata al Riyadh Air Metropolitano la semifinale d’andata tra Atletico Madrid e Arsenal, valida per la Champions League. La partita è iniziata con i Gunners in vantaggio grazie a un rigore trasformato dal giocatore Gyokeres, che ha portato avanti gli ospiti. La sfida ha visto le due squadre affrontarsi con intensità e determinazione, in attesa del ritorno che deciderà l’esito della semifinale.

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© Calcionews24.com - Atletico Madrid Arsenal LIVE 0-1: Gyokeres porta avanti i Gunners su rigore

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