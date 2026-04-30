Si conclude con un pareggio di 1-1 la prima semifinale d’andata di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal. Al vantaggio degli inglesi, arrivato allo scadere del primo tempo grazie a un rigore di Viktor Gyökeres, ha risposto nella ripresa Julian Alvarez su calcio di rigore al 56’. La partita è stata caratterizzata anche da proteste e discussioni legate alle decisioni arbitrali.

Termina 1-1 la seconda semifinale d’andata di Champions tra Atletico Madrid e Arsenal. Gli inglesi vanno in vantaggio con il rigore di Viktor Gyökeres allo scadere del primo tempo, ma i Colchoneros rispondono sempre dagli undici metri al 56? con Julian Alvarez. La squadra di Simeone non riesce così a sfruttare il fattore campo e volerà a Londra senza alcun vantaggio. Arteta, dopo aver criticato la direzione arbitrale, torna invece a casa con l’amaro in bocca per non aver difeso il goal dell’attaccante svedese. Ora le due squadre sono chiamate alla seconda battaglia martedì 5 maggio quando si giocheranno un biglietto per la finale di Budapest. Rigore tolto e vantaggio sfumato: l’Arsenal tra proteste e pressione.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Atletico Madrid-Arsenal 1-1: tra rigori, proteste e un pari che non soddisfa nessuno

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