Calcio pari tra Atletico Madrid e Arsenal nell’andata della semifinale di Champions League

Nell’andata della semifinale di Champions League, Atletico Madrid e Arsenal si sono affrontate al Metropolitano, concludendo la partita sul risultato di 1-1. La sfida è stata caratterizzata da un equilibrio tra le due squadre, senza che nessuna riuscisse a prevalere sull’altra. La gara si è svolta senza eventi particolarmente eclatanti, lasciando aperte le possibilità per il ritorno.

Al Metropolitano l’andata della semifinale di Champions League ha offerto una sfida intensa e bloccata, terminata 1-1 tra Atletico Madrid e Arsenal. Due calci di rigore hanno deciso il risultato, rimandando ogni verdetto alla gara di ritorno all’Emirates. La partita ha vissuto su un equilibrio sostanziale per larghi tratti, con l’Arsenal che ha imposto un pressing alto e organizzato e l’Atletico che ha risposto con compattezza e attese ragionate per colpire in ripartenza. Il primo tempo è stato tattico, con poche vere occasioni e grande attenzione nei duelli. Il match si è acceso nel finale della prima frazione. Al 44’, Hancko ha commesso un intervento scomposto su Gyökeres in area di rigore: l’arbitro Makkelie ha assegnato il penalty senza esitazioni e il VAR ha confermato la decisione nonostante le proteste dei Colchoneros.🔗 Leggi su Oasport.it

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