Servono due rigori per far segnare Atletico Madrid e Arsenal | l'andata della semifinale finisce 1-1

Nell'andata della semifinale di coppa, l'Arsenal ha segnato il gol del vantaggio con Gyokeres su rigore poco prima della fine del primo tempo. Nella ripresa, l'Atletico Madrid ha pareggiato grazie a un calcio di rigore realizzato da Julian Alvarez. La partita si è conclusa con un punteggio di 1-1, dopo aver richiesto due penalty, uno per ciascuna squadra.

L'Arsenal va in vantaggio con Gyokeres dal dischetto alla fine del primo tempo, l'Atletico Madrid risponde nella ripresa con un rigore di Julian Alvarez: l'andata della semifinale finisce 1-1.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Champions, l’andata della semifinale finisce 5-4. Stasera Atletico-Arsenal (21). Psg, manita-show: ma anche il Bayern è da urlo Champions 2025/26 Atletico Madrid - Arsenal (diretta Prime Video) Semifinale AndataAtletico Madrid - Arsenal in diretta su Prime Video orario, telecronaca e tutto sulla sfida di Champions League. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Atletico Madrid e Arsenal, due incompiute in cerca di gloria; La Real Sociedad vince la Copa del Rey! Atletico sconfitto ai rigori; Atletico Madrid e Arsenal: una semifinale tra due squadre che hanno spesso sfiorato la Champions; Elche-Atletico Madrid, altro che sfida dall’esito scontato: quote e pronostico. Servono due rigori per far segnare Atletico Madrid e Arsenal: l’andata della semifinale finisce 1-1L'Arsenal va in vantaggio con Gyokeres dal dischetto alla fine del primo tempo, l'Atletico Madrid risponde nella ripresa con un rigore di Julian Alvarez ... fanpage.it Atletico Madrid Arsenal LIVE 1-1: revocato il rigore per i GunnersAppuntamento alle 21 al Riyadh Air Metropolitano per Atletico Madrid Arsenal, semifinale d'andata di Champions League: seguila live con noi ... calcionews24.com Champions, semifinale di andata: Atletico Madrid-Arsenal 0-1 Le due squadre inseguono il sogno di vincere il trofeo per la prima volta nella loro storia Ieri Psg-Bayern partita "pirotecnica" con ben 9 reti in 90'. Segui le cronache testuali https://www.rainews.it/m - facebook.com facebook Champions, semifinale di andata: in campo Atletico Madrid-Arsenal Le due squadre inseguono il sogno di vincere il trofeo per la prima volta nella loro storia Ieri Psg-Bayern partita "pirotecnica" con ben 9 reti in 90'. Segui le cronache testuali rainews.it/maraton x.com