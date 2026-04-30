Atletica Nel Trofelo Lago del Viverone Michele Fontana a doppia ’trazione’ conquista l’oro

Durante il Trofeo Lago del Viverone, gli atleti del Parco Alpi Apuane hanno ottenuto numerosi risultati, tra cui vittorie assolute e di categoria, sia su strada che in pista. In particolare, un atleta ha conquistato due medaglie d’oro in diverse discipline. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi sportivi, con molte altre squadre e atleti che si sono distinti in varie gare.

Gli atleti del Parco Alpi Apuane in evidenza su strada e in pista, con vittorie assolute, di categoria e podi in molte competizioni. Nella decima edizione del “Trofeo lago di Viverone“, corsa di 19 km su percorso misto (strada e sterrato), nel biellese, vittoria assoluta per Michele Fontana (nella foto) mentre buone prestazioni biancoverdi arrivano dai “Meeting della Liberazione“ di Modena e Siena, oltre che da Agliana. Nel 47° “Meeting della Liberazione“ di Modena, Stefano Bascherini è in evidenza nei 1500 metri in pista; a Siena, al “Meeting della Liberazione“ (oltre 1000 partecipanti nelle varie specialità), buona prova per Massimiliano Frandi sugli 800 metri in pista.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica Nel Trofelo Lago del Viverone. Michele Fontana a doppia ’trazione’ conquista l’oro Notizie correlate Leggi anche: Atletica, Iapichino conquista il titolo del World Indoor Tour: “Molto felice. Non vedo l’oro di essere ai Mondiali” Leggi anche: Mondiali Indoor di Atletica, Battocletti stellare: conquista l’oro nei 3000 metri Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Uisp. Style Matters, una grande sfida per 200 ballerini; Atletica. A Lecco la 2^ prova del Trofeo Gioventù Lariana, in gara la categoria Cadetti; Gp Parco Alpi Apuane, weekend di prove importanti. Fontana vince il Trofeo Lago di Viverone; A Marco Pallini e Andreea Lucaci il 34° Trofeo BCC Banca Centro Toscana. Atletica Nel Trofelo Lago del Viverone. Michele Fontana a doppia ’trazione’ conquista l’oroEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Gp Parco Alpi Apuane, weekend di prove importanti. Fontana vince il Trofeo Lago di ViveroneAl Trofeo Bcc Montecatini vittoria di categoria per Rocco Cupolo. Lorenzo Brunier quarto ai 10mila su pista di Sulmona ... luccaindiretta.it 47° Trofeo Liberazione – Modena | 25 aprile 2026 Entra nel vivo la stagione dell’atletica su pista con il tradizionale appuntamento del Trofeo Liberazione a Modena, che ha visto la partecipazione di oltre 1000 atleti, molti dei quali al debutto stagionale. Bu - facebook.com facebook