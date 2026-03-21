Mondiali Indoor di Atletica Battocletti stellare | conquista l’oro nei 3000 metri
Durante i Mondiali indoor di atletica a Torun, Nadia Battocletti ha conquistato la medaglia d’oro nei 3000 metri femminili. La gara si è svolta il 21 marzo 2026, e l’atleta italiana si è imposta come protagonista della competizione. La vittoria ha rappresentato un risultato importante per la sua carriera, confermando la sua presenza tra le migliori atlete a livello internazionale.
Torun, 21 marzo 2026 – Grandissima Nadia Battocletti. L’azzurra ha vinto la medaglia d’oro nei 3000 metri femminili ai Mondiali indoor di atletica a Torun, in Polonia. La campionessa trentina, oggi sabato 21 marzo, ha trionfato in volata nella finale dei 3000 metri con il crono di 8’57?64, precedendo la statunitense Emily Mackay, argento in 8’58?12, e l’australiana Jessica Hull, bronzo in 8’58?18. Per l’Italia si tratta del secondo titolo iridato conquistato nella rassegna polacca dopo quello vinto ieri da Andy Diaz nel salto triplo (leggi qui). Dodicesima l’altra azzurra Majori. (Fonte Adnkronos) Le dichiarazioni – Fonte Federazione Italiana Atletica LeggeraFacebook. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Articoli correlati
Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: BATTOCLETTI REGALE! Sprint folgorante e oro nei 3000 metri! Attesa per Dosso e Doualla!
Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: BATTOCLETTI REGALE! Sprint folgorante e oro nei 3000 metri! Dosso e Simonelli in finale
Aggiornamenti e notizie su Mondiali Indoor di
Temi più discussi: Mondiali di Atletica indoor 2026: programma, convocati dell'Italia, dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Mondiali indoor: gli azzurri per Torun; Mondiali indoor di Atletica 2026 - Oro di Andy Diaz nel Salto Triplo - Video; Atletica, Mondiali indoor 2026: il programma di domenica 22 marzo.
LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: tra poco Dosso in finale! Nadia Battocletti ORO nei 3000 metri!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.13: Sarr, Rojas e Perez Hernandezz sicure del podio 21.11: Nullo il salto Perez Hernandez. Si entra ... oasport.it
Medagliere Mondiali indoor atletica 2026: Battocletti e Diaz fanno volare l’Italia a suon di ori!I Mondiali Indoor 2026 di atletica si disputano a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. La rassegna iridata al coperto rappresenta l'evento più ... oasport.it
Una straordinaria Nadia BATTOCLETTI ha conquistato la medaglia d’oro nei 3.000 metri dei Campionati mondiali indoor di atletica in corso di svolgimento presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun. Il risultato è caratterizzato da un’importante valenza stori facebook
Nadia Battocletti è oro nei 3000 metri ai Mondiali di atletica indoor di Torun x.com