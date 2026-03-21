Mondiali Indoor di Atletica Battocletti stellare | conquista l’oro nei 3000 metri

Durante i Mondiali indoor di atletica a Torun, Nadia Battocletti ha conquistato la medaglia d’oro nei 3000 metri femminili. La gara si è svolta il 21 marzo 2026, e l’atleta italiana si è imposta come protagonista della competizione. La vittoria ha rappresentato un risultato importante per la sua carriera, confermando la sua presenza tra le migliori atlete a livello internazionale.