Atletica Iapichino conquista il titolo del World Indoor Tour | Molto felice Non vedo l’oro di essere ai Mondiali

Larissa Iapichino vince il titolo del World Indoor Tour nel salto in lungo femminile a Torun, grazie a un salto di 6,72 metri. La sua vittoria deriva dalla performance migliore di tutta la stagione indoor, che le permette di conquistare la classifica finale. La atleta si mostra molto felice, anche se non è ancora qualificata ai Mondiali. La competizione si è svolta sotto un cielo grigio e con un pubblico limitato.

Torun – E' tutta sua la Classifica Finale del salto in lungo femminile, del circuito indoor iridato. Larissa Iapichino raggiunge la misura di 6,72 a Torun e si aggiudica il titolo del World Indoor Tour. L'atleta delle Fiamme Oro, già oro europeo indoor e leader delle ultime due edizioni della Diamond League di atletica, piazza il secondo sigillo stagionale nel massimo circuito. Il primo successo fu quello di 6,84 a Karlsruhe. "Sono molto felice di essermi assicurata la vittoria, anche se la gara non è stata delle migliori. Servirà per le prossime, soprattutto verso i Mondiali: ho provato la pedana, ho assaporato l'atmosfera.