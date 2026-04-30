Atex | Ora basta ritardi La Penisola Sorrentina entri nella Carta di Amalfi

Atex ha annunciato che non ci sono più scuse per i ritardi e ha chiesto ai sindaci e ai candidati della Penisola Sorrentina di intervenire. La questione riguarda l’ingresso della zona nella Carta di Amalfi, un passo che, secondo l’associazione, dovrebbe essere portato avanti senza ulteriori ostacoli. La comunicazione è stata diffusa attraverso un appello pubblico rivolto a tutte le autorità locali coinvolte nel processo.

Atex rilancia l’appello ai sindaci della Penisola Sorrentina e ai candidati alla guida del Comune di Sorrento affinché si proceda senza ulteriori rinvii all’adesione alla Carta di Amalfi, lo strumento di coordinamento territoriale dedicato alla gestione dei flussi turistici nelle aree a forte pressione. L’associazione sollecita una risposta concreta all’invito lanciato a Rimini dai promotori della Carta, che puntano ad ampliare la rete delle destinazioni aderenti. Per Atex si tratta di un passaggio “strategico e non più rinviabile”, soprattutto per un territorio come la Penisola Sorrentina, tra i più esposti in Italia all’impatto del turismo di massa.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Dmo Penisola Sorrentina, Atex Campania chiede alla Regione più tempo per garantirne efficacia e qualitàLa Regione Campania è chiamata a valutare con attenzione la richiesta di proroga per la costituzione della Destination Management Organization (DMO)... Precipita in un dirupo, morto 30enne in Penisola SorrentinaI tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono stati allertati nel tardo pomeriggio di domenica per una persona precipitata in un...