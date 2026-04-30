Atalanta vs Genoa trentacinquesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Atalanta e Genoa si gioca nella trentacinquesima giornata della Serie A 20252026. La squadra di casa cerca una vittoria per mantenere vive le speranze di qualificarsi alle competizioni europee, mentre gli ospiti hanno già raggiunto la salvezza e non hanno più obiettivi di classifica. La sfida si svolge in un contesto di tensione e determinazione, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo.

Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I bergamaschi hanno bisogno della vittoria per sperare nella qualificazione alle coppe europee, mentre i rossoblù sono ormai certi della salvezza. Atalanta vs Genoa si giocherà sabato 2 maggio 2026 alle ore 20.45 presso la NewBalance Arena ATALANTA VS GENOA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Nell’ultimo turno di campionato i bergamaschi sono usciti sconfitti dalla trasferta di Cagliari, confermando così il loro momento negativo di forma, senza vittoria da tre giornate, settimi in classifica e al momento fuori da un posto utile in chiave europea. I rossoblù sono stati sconfitti sul proprio campo dal Como, un ko, però, indolore, visto il margine di 11 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione a quattro giornate dal termine.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Atalanta vs Genoa, trentacinquesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla FANTACALCIO 11ª Giornata: Indici Schierabilità, Probabili Formazioni, Pronostici e Chi Schierare Notizie correlate Sampdoria vs Monza, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Modena vs Frosinone, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Dove vedere Atalanta-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Gli arbitri di Serie A, le prime designazioni di Tommasi dopo l'autosospensione di Rocchi: chi dirige le prossime partite. Genoa, De Rossi: Contro l’Atalanta con coraggio. E stavolta proviamo restare in 11L’allenatore verso il match di Bergamo: Ormai siamo salvi ma vogliamo provare a vincere ogni partita. Con loro siamo sempre rimasti in 10 dopo poco, non è un ... ilsecoloxix.it L’Atalanta vuole risollevarsi: con il Genoa caccia al successo per blindare il settimo postoLa Dea, reduce da appena nove punti raccolti nelle ultime otto giornate, punta al riscatto nella gara casalinga di sabato 2 maggio contro i liguri: la qualificazione in Europa è difficile ma ancora po ... sport.quotidiano.net #AtalantaJuve - behind the scenes #CoppaItaliaPrimavera #GoAtalantaGo - facebook.com facebook L’ #Atalanta batte la #Juventus ai rigori con super Anelli (5-2 dcr) e vince la #CoppaItaliaPrimavera x.com