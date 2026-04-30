ATA 24 mesi | a cosa bisogna far attenzione per non essere esclusi Tra requisiti scadenze e rischi nelle dichiarazioni Il Punto di Michele Mileto

Durante una trasmissione condotta da un giornalista, è stato fatto il punto sulle graduatorie ATA di prima fascia, comunemente chiamate “24 mesi”. Un rappresentante sindacale ha spiegato i requisiti necessari per accedere, le scadenze da rispettare e le criticità riscontrate nelle domande iniziali. Sono stati analizzati i rischi di esclusione e le procedure da seguire per evitare errori che potrebbero compromettere l’ammissione.