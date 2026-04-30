ATA 24 mesi | a cosa bisogna far attenzione per non essere esclusi Tra requisiti scadenze e rischi nelle dichiarazioni Il Punto di Michele Mileto
Durante una trasmissione condotta da un giornalista, è stato fatto il punto sulle graduatorie ATA di prima fascia, comunemente chiamate “24 mesi”. Un rappresentante sindacale ha spiegato i requisiti necessari per accedere, le scadenze da rispettare e le criticità riscontrate nelle domande iniziali. Sono stati analizzati i rischi di esclusione e le procedure da seguire per evitare errori che potrebbero compromettere l’ammissione.
Nel corso della diretta Question Time condotta da Andrea Carlino, Michele Mileno, rappresentante della Gilda, ha fatto il punto sulle graduatorie ATA di prima fascia, le cosiddette “24 mesi”, soffermandosi su requisiti di accesso, compilazione delle domande e criticità emerse nelle prime istanze. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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