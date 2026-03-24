Mobilità ATA 2026 | Attenzione agli allegati e ai codici delle scuole Le autocertificazioni devono essere precise Il Punto di Mileto Gilda SINATAS

Nel corso della diretta del nostro Question Time di ieri, Michele Mileto (Gilda Sinatas) ha fornito una serie di indicazioni operative per la compilazione della domanda di mobilità, con particolare attenzione alla documentazione e agli errori più frequenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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