Milazzo | lanciata Io ti ascolto app comunale per supporto psicologico a giovani in difficoltà

A Milazzo è stata presentata l’app “Io ti ascolto”, un nuovo strumento digitale pensato per aiutare i giovani in difficoltà. Durante un convegno sul bullismo, gli organizzatori hanno spiegato come l’app voglia offrire un punto di riferimento sicuro e facilmente raggiungibile per chi ha bisogno di parlare. L’obiettivo è creare uno spazio di ascolto immediato e senza giudizio, in modo che i giovani possano sentirsi meno soli e più supportati.

A Milazzo, nel contesto di un convegno dedicato a bullismo e ascolto, è stata presentata “Io ti ascolto”, un’applicazione digitale sviluppata per offrire un supporto psicologico e un canale di comunicazione sicuro ai giovani in difficoltà. L’iniziativa, promossa dal Comune di Milazzo, mira a fornire uno spazio protetto dove esprimere paure e sentimenti, affidandosi a un team di professionisti qualificati. Il convegno, tenutosi presso l’oratorio della chiesa della Trasfigurazione di Ciantro, ha rappresentato un momento di riflessione e sensibilizzazione sul tema del disagio giovanile. Gli studenti della scuola media “Zirilli” hanno partecipato attivamente, confrontandosi con esperti e scoprendo strumenti concreti per affrontare le sfide emotive.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Milazzo Io ti ascolto App per supporto psicologico studenti Valditara: primo servizio digitale della Scuola costituzionale Il Ministro Giuseppe Valditara ha annunciato il lancio di un’app dedicata al supporto psicologico degli studenti. Frattamaggiore, la rete del supporto non si ferma. l’Associazione “Risvegli” riapre lo Sportello d’Ascolto Psicologico A Frattamaggiore, l’Associazione “Risvegli” ripristina lo Sportello d’Ascolto Psicologico, offrendo un servizio di supporto e ascolto gratuito. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. #Milazzo. Via libera all’intervento di ripascimento dell’arenile di Vaccarella Ripascimento di Vaccarella, arriva il via libera. I lavori ad aprile. Lo ha annunciato il sindaco Pippo Midili comunicando di aver ricevuto l’ok dagli enti competenti per eseguire un riempi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.