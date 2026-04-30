Oggi ad Asti si tiene una mostra fotografica organizzata dall'associazione UNA Asti in Piazza Alfieri, che si propone di mettere in discussione la pratica della tauromachia. L'esposizione presenta immagini che documentano la storia e le diverse sfaccettature di questa tradizione, con l'obiettivo di stimolare un dibattito pubblico. La mostra si sviluppa all’interno di uno spazio aperto al pubblico, senza l’uso di strutture temporanee o allestimenti complessi.

? Cosa sapere L'associazione UNA Asti organizza oggi una mostra fotografica contro la tauromachia in Piazza Alfieri.. L'iniziativa richiama la bolla De salute gregis Dominici del 1567 emanata da San Pio V.. L’associazione U.N.A. Asti ODV organizza oggi, giovedì 30 aprile 2026, una mostra fotografica sulla tauromachia in Piazza Alfieri ad Asti, sfruttando la ricorrenza della nascita di San Pio V per sensibilizzare il pubblico sul tema. Sotto i portici Anfossi, tra l’andirivieni dei passanti che oggi si godono la mattinata astigiana, l’iniziativa promossa dall’organizzazione Uomo, Natura, Animali (U.N.A.) si apre dalle ore 10.30 e proseguirà fino alle 20.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asti, la mostra che sfida la tauromachia con la storia del Papa

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