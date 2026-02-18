Crosetto un caffè con il papà di Bonelli | Ex carabiniere che ha fatto la storia d’Italia

Crosetto ha incontrato un ex carabiniere che compie 102 anni, causa di un messaggio ricevuto. L’uomo, che ha servito le forze dell’ordine per decenni, desiderava condividere un momento con il ministro della Difesa. Così, alle 8 di stamattina, Crosetto si è recato a casa sua, portando con sé un caffè. L’anziano ha raccontato storie della sua carriera e del ruolo svolto durante gli anni più difficili. La visita ha suscitato emozioni profonde tra i presenti.

“Ho ricevuto una lettera di un signore che mi ha scritto che oggi avrebbe compiuto 102 anni, che era un ex carabiniere che avrebbe avuto piacere di prendere il caffè stamattina col ministro della Difesa e quindi ho preso la macchina e alle 8.10 ero a casa sua a prendere il caffè con lui ad Acilia, vicino Roma. Il signore è il papà di Angelo Bonelli, e per questo ho dovuto chiedere permesso ad Angelo prima di raccontarlo, ma c’era anche lui e la cosa mi ha riempito di piacere”. Lo ha raccontato il ministro della Difesa Guido Crosetto, parlando nel Transatlantico della Camera dopo il question time. 🔗 Leggi su Lapresse.it

