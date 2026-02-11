Moncler Grenoble la mostra immersiva a Milano che celebra la storia e le sfide del brand

Questa mattina si è aperta a Milano la mostra immersiva Moncler Grenoble, che celebra la storia e le sfide del marchio. L’esposizione, allestita nel giardino interno del Portrait Milano, resterà aperta fino al 28 febbraio. I visitatori possono immergersi in un percorso che ripercorre le tappe più importanti del brand attraverso installazioni visive e interattive. La mostra invita il pubblico a scoprire come Moncler si è evoluto nel tempo, affrontando anche le nuove sfide del settore.

Allestita fino al 28 febbraio nel giardino interno del Portrait Milano, nel cuore della città, l'installazione celebra le vette e le sfide che hanno definito il DNA del brand nel mondo dello sci, dello snowboard e dell'outdoor. Un percorso immersivo che si apre con un sentiero che attraversa un bosco verdeggiante, pronto a evocare fin da subito l'atmosfera, intrisa di avventura e scoperta, della nascita di Moncler nel 1952 a Monestier-de-Clermont, sulle Alpi francesi vicino a Grenoble. Addentrandosi tra gli alberi rigogliosi, i visitatori scoprono tre percorsi distinti, ciascuno dei quali racconta un'esperienza unica, il mondo, la visione e la filosofia che definiscono Moncler Grenoble.

