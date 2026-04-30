Ast-Acciai Terni | 5 sindacati sfidano il voto per i 24 delegati

Cinque sindacati hanno presentato ricorso contro il voto per l’elezione di 24 delegati presso l’acciaieria Ast-Acciai di Terni, che si svolgerà dall’11 al 14 maggio. La procedura elettorale è al centro di questa disputa, con le organizzazioni sindacali che contestano alcuni aspetti del processo. La situazione riguarda un’area industriale di rilievo e coinvolge direttamente i lavoratori impegnati nell’attività di produzione.

? Cosa sapere Cinque sindacati sfidano 24 delegati all'acciaieria Ast-Acciai di Terni dall'11 al 14 maggio.. Il nuovo assetto riduce i seggi da 27 a 24 secondo il contratto metalmeccanici.. Le liste elettorali per i nuovi rappresentanti sindacali presso l’acciaieria Ast-Acciai speciali Terni potrebbero essere affisse nelle bacheche aziendali già nella giornata di questo 30 aprile, aprendo la strada alle consultazioni previste per il mese di maggio. Il clima all’interno dello stabilimento di viale Brin si prepara a una fase di forte partecipazione democratica. Le nuove elezioni dei delegati di fabbrica, che rispettano rigorosamente le linee guida del contratto nazionale per i metalmeccanici, vedranno il coinvolgimento diretto della forza lavoro dell’Arvedi-Ast.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ast-Acciai Terni: 5 sindacati sfidano il voto per i 24 delegati Notizie correlate Acciai Speciali Terni, referendum per il contratto nazionale metalmeccanici: la ‘parola’ alle tute bluSeggi aperti ad Arvedi Acciai Speciali Terni per il referendum inerente all’approvazione del contratto nazionale dei metalmeccanici industria,... Acciai Speciali Terni, il Gruppo Arvedi celebra la giornata mondiale della sicurezza sul lavoro: si inaugura la mostra “Lavoro. Sicuro!”In occasione della Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza sul Lavoro, promossa dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, il Gruppo Arvedi... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Acciai Speciali Terni, il Gruppo Arvedi celebra la giornata mondiale della sicurezza sul lavoro: si inaugura la mostra Lavoro. Sicuro!. Acciaieria Arvedi-Ast, lavoratori al voto: a maggio elezioni dei delegati sindacalidi M.R. Nel rigoroso rispetto del contratto nazionale dei metalmeccanici, fatta eccezione per un delegato aggiuntivo tra i Quadri, concesso dalla direzione aziendale Arvedi, nel mese di maggio si proc ... umbria24.it Acciaio, Ast (Arvedi) ferma un forno a Terni per una settimana: 200 lavoratori in cassa integrazioneArvedi Acciai Speciali Terni ferma uno dei due forni elettrici dell’acciaieria, per il momento per una settimana. La decisione è stata annunciata dalla direzione aziendale di AST, durante un incontro ... corriere.it