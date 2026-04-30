Assolto in Portogallo Rui Pinto, l’hacker portoghese di 37 anni che ha dato inizio a “ Footbal Leaks “, la più grande fuga di notizie della storia del cal cio. L’inchiesta ha svelato le transazioni finanziarie e gli espedienti fiscali opachi utilizzati dal mondo del pallone europeo. Quello terminato il 29 aprile è il secondo processo in Portogallo per Pinto: per questo il giudice del Tribunale penale centrale di Lisbona ha ritenuto invalido l’atto d’accusa della Procura accusando i pm di “ persecuzione tipica di uno stato di polizia “. Nelle carte si legge di un'”intollerabile ostinazione nel voler sottoporre l’imputato a giudizio sulla base degli stessi mezzi di prova”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Assolto Rui Pinto, l’hacker al centro di “Footbal Leaks”. Il giudice di Lisbona: “Persecuzione tipica di uno stato di polizia”

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