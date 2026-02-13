A Monza, il pubblico ministero ha deciso di chiedere l’archiviazione dell’indagine per stalking e diffamazione contro un attivista femminista, sostenendo che non ci sono prove di persecuzione abituale. La decisione arriva dopo che l’uomo era stato vittima di una campagna di diffamazione online, che lo aveva dipinto come un manipolatore e un molestatore, portandolo a essere escluso da incontri e progetti. La vicenda aveva fatto emergere il danno di una “gogna digitale” che aveva pesato sulla sua reputazione.

Monza, 13 febbraio 2026 - Sottoposto a una "gogna digitale" in cui veniva definito un abuser e un manipolatore, tanto da trovarsi escluso da collaborazioni ed eventi e addirittura spinto ad un gesto estremo. Ora la Procura di Monza, col pm Alessio Rinaldi, ha chiesto l'archiviazione dall'accusa di atti persecutori per le due attiviste femministe Carlotta Vagnoli e Valeria Fonte, entrambe note sui social, nonché per la scrittrice esperta di relazioni internazionali Benedetta Sabene. Sono state le stesse Vagnoli e Fonte a dare notizia del provvedimento sui social. La vicenda inizia nel dicembre 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stalking e diffamazione, per le attiviste femministe si profila l’archiviazione. Il pm: “Manca la abitualità tipica della persecuzione”

La Procura di Monza ha deciso di chiedere l’archiviazione del caso di stalking contro alcune attiviste, ma le loro avocate annunciano che continueranno a lottare in tribunale.

