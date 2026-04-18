Un uomo di 59 anni è stato arrestato dopo aver trafugato un orologio di lusso dal valore di 250 mila euro. L’arrestato ha dichiarato di aver agito per necessità, affermando di voler aiutare la famiglia. Questa è la seconda volta che viene emessa un’ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti per lo stesso tipo di reato. Gli investigatori stanno ancora approfondendo i dettagli dell’episodio.

Agli investigatori ha spiegato di aver colpito per necessità. Per "aiutare la famiglia". Così si è giustificato il pregiudicato cinquantanovenne Roberto Armentano, che nei giorni scorsi si è visto recapitare la seconda ordinanza di custodia cautelare per lo stesso tipo di reato. Se a metà dicembre era finito ai domiciliari per aver strappato un paio di orecchini da 100mila euro a una donna che stava accompagnando la figlia in palestra in viale di Porta Vercellina nel pomeriggio del 29 settembre, stavolta l’uomo, con precedenti che rimontano addirittura alla seconda metà degli anni Ottanta, è stato accusato di aver strappato un Patek Philippe da 250mila euro a un avvocato veneziano di 66 anni il 17 marzo in via San Giovanni sul Muro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Via col Patek Philippe da 250mila euro. Arrestato (ancora) il seriale Armentano

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