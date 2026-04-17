A Milano, un uomo di 60 anni è stato arrestato con l’accusa di aver compiuto una rapina aggravata in strada. Secondo le indagini, avrebbe aggredito professionisti per portare via orologi e gioielli di lusso, tra cui un orologio di marca Patek Philippe stimato circa 250.000 euro. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato il sospettato nel corso delle operazioni di polizia.

Eseguito un arresto per rapina aggravata a Milano. Un uomo di 60 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale meneghino, su richiesta della Procura della Repubblica, per essere ritenuto gravemente indiziato di aver compiuto rapine ai danni di professionisti nel centro cittadino. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata condotta dalla Sezione “Antirapine” della Squadra Mobile di Milano, che ha lavorato sotto il coordinamento della Procura della Repubblica – VII Dipartimento. Le indagini sono partite dopo una rapina avvenuta il 17 marzo 2025 in via San Giovanni sul Muro, nel pieno centro cittadino, ai danni di un libero professionista di 66 anni.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Milano, così un 60enne ha rubato in strada un orologio Patek Philippe da 250mila euro: arrestato

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