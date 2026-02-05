Italia Germania e UK se ne vanno a caccia di Gcap | stop all’asse Parigi-Berlino?

La riunione tra Italia e Germania a Villa Pamphili ha portato a una svolta nel settore difensivo europeo. I due paesi hanno deciso di mettere fine all’asse tradizionale tra Parigi e Berlino e di cercare nuove strategie di collaborazione. La discussione ha coinvolto anche Regno Unito, che si sta unendo alla caccia di nuove alleanze per rafforzare la propria presenza nel continente. La decisione potrebbe cambiare gli equilibri di potere in Europa nei prossimi mesi.

**In Italia, a Villa Pamphili a Roma, il 23 gennaio scorso, si è tenuta una conversazione tra Italia e Germania che ha segnato una svolta nel panorama difensivo europeo.** La Germania, in un primo tempo, aveva mostrato interesse a entrare a far parte del Gcap – il programma internazionale per la costruzione del caccia di sesta generazione – insieme a Italia, Regno Unito e Giappone. Ma non è soltanto un colpo di stato politico o una semplice estensione di un accordo tecnico. È un movimento strategico che potrebbe portare a una rottura dell’asse tradizionale tra Parigi e Berlino, un’alleanza ormai consolidata negli ultimi decenni, ma ormai in crisi.🔗 Leggi su Ameve.eu

La notizia circola da qualche ora: la possibile presenza della Germania nel progetto del futuro caccia di sesta generazione, il Fcas, potrebbe segnare una svolta nel panorama militare europeo.

ITALIA E GERMANIA: ANTICHI LEGAMI, NUOVA STRATEGIA PER L’EUROPALe relazioni fra Italia e Germania non sono mai state in così buona salute, come ha dimostrato il recente vertice tra Giorgia ... opinione.it

