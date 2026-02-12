Italia e Germania ridisegnano l’UE | un asse Roma-Berlino sfida Parigi e Bruxelles nuove dinamiche di potere in arrivo

L’Europa si muove sotto i riflettori di un nuovo accordo tra Italia e Germania. I due paesi sfidano Parigi e Bruxelles, creando un asse che potrebbe cambiare gli equilibri di potere all’interno dell’Unione. L’alleanza tra Roma e Berlino preoccupa le altre capitali, mentre si delineano nuove dinamiche di influenza e decisioni.

L’Asse Roma-Berlino Scuote l’Europa: Nuove Dinamiche di Potere all’Orizzonte. Un inedito patto tra Italia e Germania sta ridisegnando gli equilibri all’interno dell’Unione Europea, sollevando preoccupazioni a Parigi, Madrid e nelle capitali dell’Est. L’iniziativa, emersa da un pre-vertice informale, mira a rafforzare il ruolo degli Stati nazionali nel processo decisionale comunitario, innescando un dibattito sulle future dinamiche di potere e sull’architettura stessa dell’UE. La mossa, che punta a restituire centralità alle singole nazioni, è percepita come una potenziale sfida all’integrazione europea e un possibile ridimensionamento del potere delle istituzioni sovranazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

La riunione tra Italia e Germania a Villa Pamphili ha portato a una svolta nel settore difensivo europeo.

La notizia circola da qualche ora: la possibile presenza della Germania nel progetto del futuro caccia di sesta generazione, il Fcas, potrebbe segnare una svolta nel panorama militare europeo.

