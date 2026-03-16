petrolio con il barile a 100 dollari ricavi extra per 63 miliardi per le big oil americane

Il prezzo del petrolio ha raggiunto i 100 dollari al barile, generando ricavi extra per circa 63 miliardi di dollari per le compagnie petrolifere americane. In questa settimana, alcune società come la SLB hanno emesso avvisi di profitto basso per i primi tre mesi dell’anno, a causa delle interruzioni legate al blocco dello Stretto di Hormuz.

Ci sono società come la SLB costrette questa settimana al profit warning sui ricavi del primo trimestre dell’anno a causa del blocco dello Stretto di Hormuz. Più nota come Schlumberger, la società americana, il più grande fornitore al mondo di servizi per giacimenti petroliferi, ha dovuto annunciare lo «smobilizzo delle operazioni» in alcuni Paesi del Medio Oriente in attesa di una schiarita. Poi ci sono le grandi major petrolifere con diverse bandiere esposte sul Golfo. Anche queste pagheranno un prezzo per le minori produzioni ed esportazioni. E poi ci sono i grandi produttori americani, con in testa Repsol. Sono loro, almeno per ora e a patto che non siano appunto esposti in Medio Oriente, quelli che dall’attacco all’Iran guadagneranno di più. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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