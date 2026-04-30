Aspettando non so lo spettacolo di Casa Viterbo in scena al teatro San Leonardo

Domenica 3 maggio alle 17:30 si terrà al teatro San Leonardo lo spettacolo “Aspettando non so”, scritto e interpretato da Piermaria Cecchini. L’evento è organizzato da Casa Viterbo e si svolge nel rispetto degli orari e delle modalità previste per gli appuntamenti teatrali in questa stagione. L’ingresso è previsto per il pubblico che desidera assistere alla rappresentazione.

Domenica 3 maggio, alle ore 17,30, va in scena al teatro San Leonardo lo spettacolo “Aspettando non so” di Piermaria Cecchini. Lo spettacoloIl lavoro di Cecchini nasce all'interno del laboratorio teatrale tenutosi ogni mercoledì presso Casa Viterbo, lo spazio civico a San Faustino utilizzato come.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Dai video virali sui social al palco: Emanuela Cappello in scena al teatro San Leonardo di Viterbo Leggi anche: "I racconti di Sepùlveda", lo spettacolo per bambini al teatro San Leonardo Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Aspettando non so: Piermaria Cecchini e il teatro che nasce insieme; Aspettando non so, al San Leonardo la performance finale del laboratorio teatrale di Piermaria Cecchini; ‘Aspettando non so’ di Cecchini al Teatro San Leonardo; San Pellegrino in Fiore esce dal quartiere medievale e si fa in tre. Aspettando non so: Piermaria Cecchini e il teatro che nasce insiemeNewTuscia – VITERBO – Il 3 maggio al Teatro San Leonardo va in scena uno spettacolo nato da un laboratorio a Casa Viterbo: un’attesa condivisa, insieme leggera e profonda, tra Beckett e Gaber e la s ... newtuscia.it Lunedì 27 aprile, personale della Polizia di Stato della Questura di Viterbo ha tratto in arresto tre cittadini italiani per aver tentato una truffa nei confronti di un’anziana signora sola in casa ed in condizioni di minorata difesa. In particolare la vittima è stata contatt - facebook.com facebook