I racconti di Sepùlveda lo spettacolo per bambini al teatro San Leonardo

Domenica 8 marzo alle 17,30, al teatro San Leonardo di Viterbo, si terrà lo spettacolo per bambini intitolato “I racconti di Sepùlveda”. L’evento prevede la rappresentazione di una storia rivolta ai più piccoli, offrendo un momento di intrattenimento e divertimento. La partecipazione è aperta al pubblico e l’ingresso è previsto per quell’orario.

Domenica 8 marzo alle ore 17,30 al teatro San Leonardo di Viterbo va in scena lo spettacolo dal titolo "I racconti di Sepùlveda". Ispirato alle due celebri opere dell'autore, "Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza" e "Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare", lo spettacolo propone una rilettura scenica che affronta temi come il tempo, la diversità, la responsabilità e la costruzione di legami. Pensato per i più piccoli, l'evento vede in scena Martina Grandin, Michelangelo Raponi e Alice Staccioli, diretti artisticamente da Valentina Cognatti.

