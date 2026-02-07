dal web al palco lucilla col nuovo show

Questa sera, in un teatro cittadino, va in scena il nuovo spettacolo di Lucilla. I bambini sono già entusiasti: alcuni alzano gli occhi al cielo, cercando di scorgere un aquilone, ma un piccolo spettatore li ferma subito. “È un aereo”, dice deciso, dimostrando di aver capito subito la differenza. Lo spettacolo promette di essere un mix tra comicità e fantasia, e già si sente l’aria di attesa tra il pubblico.

Bambini, bambini, guardate in alto, sta arrivando un aquilone. Ma no, ci risponde secco un pargoletto, è un aereo. O almeno sembra. e infatti ci siamo sbagliati ancora. Sapete, invece, chi è? Ma certo, tutti i ragazzini attenti e i loro genitori hanno sicuramente riconosciuto, seppur un po’ cambiato, l’intro di Lucilla, la star di YouTube, che con la sua piccola astronave sta arrivando, anzi, tornando al Teatro Cartiere Carrara di Firenze per un nuovo pomeriggio all’insegna della musica e del divertimento. Domani alle 16,30, infatti, c’è il ’ Lucilla Show ’, in una nuova edizione 2026, dopo il tutto esaurito dello scorso autunno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Domenica 8 febbraio alle 16,30, il Teatro Cartiere Carrara di Firenze ospita di nuovo Lucilla, l’idolo dei bambini.

#Firenze-Lucilla Show || A Firenze torna il Lucilla Show, uno spettacolo che i bambini aspettano con entusiasmo.

