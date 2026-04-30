Il 31 marzo 2025 il tribunale di Torino ha condannato 18 attivisti dell'organizzazione Askatasuna per diversi reati. Durante il processo sono stati ascoltati anche alcuni audio che hanno suscitato scalpore. Le condanne arrivano in un contesto di accuse legate a episodi di razzismo e violenza. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali e generato discussioni sulla legalità e le attività dell’organizzazione.

? Cosa sapere Torino, tribunale condanna 18 attivisti dell'Askatasuna per vari reati il 31 marzo 2025.. Intercettazioni rivelano episodi di violenza e pregiudizi razziali all'interno dello Spazio Neruda.. Il 31 marzo 2025 a Torino, un tribunale ha emesso una sentenza che coinvolge 28 imputati legati al centro sociale Askatasuna, condannandone 18 per vari reati dopo aver assolto il gruppo dall’accusa di associazione a delinquere. L’iter giudiziario si è concluso con la condanna di Giorgio Rossetto, uno dei leader storici della struttura, a una pena di 3 anni e 4 mesi. Mentre l’accusa di associazione a delinquere è stata respinta perché il fatto non sussiste, le motivazioni della sentenza hanno messo in luce dettagli inquietanti emersi dalle intercettazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Askatasuna: condanne e audio shock tra razzismo e violenza

Notizie correlate

“Askatasuna come Hezbollah!”. Intercettazioni shock: esplode il casoLe intercettazioni finite al centro di un’inchiesta giudiziaria e rilanciate dal dibattito politico riportano sotto i riflettori il centro sociale...

Australia: shock per il Ministro, indagine su razzismo e casteLa Commissione australiana per i diritti umani ha avviato un’indagine ufficiale su una denuncia di discriminazione razziale che colpisce il ministro...

Contenuti di approfondimento

Maxi processo Askatasuna, via all'appello con polemiche fra le parti(ANSA) - TORINO, 13 APR - Discussioni, frecciate e polemiche fra accusa e difesa hanno caratterizzato oggi a Torino la prima udienza dell'appello ... notizie.tiscali.it

**Askatasuna: Schlein, 'da Pd ferma condanna violenze, destra strumentalizza'**Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Quanto accaduto a Torino è gravissimo e a nome di tutto il Pd torno a ribadire la nostra ferma condanna per quanto è accaduto così come voglio esprimere vicinanza al ... lagazzettadelmezzogiorno.it