Australia | shock per il Ministro indagine su razzismo e caste

La Commissione australiana per i diritti umani ha annunciato l’avvio di un’indagine ufficiale riguardo a una denuncia di discriminazione razziale che coinvolge il ministro del multiculturalismo del Nuovo Galles del Sud e il suo dipartimento. La notizia ha suscitato scalpore nel paese, che si trova ora a fare i conti con una questione delicata legata alle accuse di razzismo e alle possibili implicazioni istituzionali.

La Commissione australiana per i diritti umani ha avviato un’indagine ufficiale su una denuncia di discriminazione razziale che colpisce il ministro del multiculturalismo del Nuovo Galles del Sud e il suo dipartimento. L’inchiesta nasce da accuse mosse da organizzazioni che tutelano le comunità di musulmani dell’Asia meridionale e gli indù oppressi dal sistema delle caste. L’estensione del procedimento è stata confermata da una comunicazione elettronica ricevuta lo scorso mese, la quale attesta l’accoglimento del ricorso presentato a dicembre contro Steve Kamper e l’ufficio da lui guidato. Tale decisione si basa sulla valutazione della Commissione secondo cui le condotte contestate risultano ragionevolmente sostenibili come forme di discriminazione illegale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Australia: shock per il Ministro, indagine su razzismo e caste Epstein files, Norvegia: indagine su ex ministro Thorbjørn JaglandLa polizia norvegese ha avviato un’indagine su un ex Segretario generale del Consiglio d’Europa per sospetta corruzione, in seguito alle rivelazioni... Caso Maignan: archiviata l’indagine per razzismo. "Insulti isolati, non fu propaganda"Si chiude sotto il profilo penale la vicenda che, il 20 gennaio 2024, aveva trasformato quanto accaduto allo stadio Friuli in un caso nazionale. Argomenti più discussi: Perché l’accordo UE–Australia è strategico per Bruxelles; Australia, Albanese: lo shock economico della guerra durerà mesi; esortazione all'uso dei trasporti pubblici; L'accordo di libero scambio Unione Europea - Australia: intervista a Nicola Carè (30.03.2026); La Settimana Economica | n. 13/2026. Australia: il premier Anthony Albanese indice le elezioni federali per il 3 maggioIl premier australiano dà il via a cinque settimane di campagna elettorale in un'elezione che si preannuncia dominata dal persistente costo della vita e dalla crisi degli alloggi Il 3 maggio gli ... it.euronews.com Big match italiani in Australia: prima il derby Inter-Milan, poi protagoniste anche Juventus e Palermo facebook Tournée estiva in Australia: a Perth Inter-Juve e Milan-Inter x.com