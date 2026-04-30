Asilo nido chiude all'improvviso alla Bufalotta maestre licenziate dopo più di due mesi
All'improvviso, l'asilo nido Parco dei Bambini nella zona Bufalotta ha chiuso le sue porte, lasciando senza lavoro le maestre dopo oltre due mesi di attesa senza stipendio né liquidazione. Le educatrici, che avevano lavorato nell'istituto, sono state licenziate oggi, dopo un periodo di incertezza che si era protratto nel tempo. La decisione ha colpito il personale coinvolto e ha lasciato molte famiglie senza servizi per l'infanzia.
Dopo settimane in un limbo senza stipendio né liquidazione, oggi le maestre dell'asilo nido Parco dei Bambini a Bufalotta sono state licenziate.🔗 Leggi su Fanpage.it
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