Asilo nido chiude all'improvviso a Roma 25 maestre senza lavoro | Siamo in un limbo l'azienda ci ignora

All'improvviso, un asilo nido a Roma ha annunciato la chiusura, lasciando senza lavoro venticinque maestre. Le educatrici descrivono la situazione come un

Non solo famiglie senza asilo e senza rimborsi: la chiusura del nido di Bufalotta ha tolto il lavoro a una ventina di educatrici. "Senza licenziamento non possiamo chiedere sussidi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chiude asilo nido alla Bufalotta, da un giorno all’altro niente scuola per 115 bambini e maestre senza lavoroAsilo chiude alla Bufalotta, la comunicazione arriva via email: "Abbiamo una settimana per trovare una scuola per i nostri figli.

L’asilo non è a norma, l’Inps chiede il rimborso del bonus Nido ai genitori e li deride: “Fidarsi è bene…”A Torino, l'Inps aveva chiesto a diversi genitori di restituire migliaia di euro di bonus Nido, perché l'asilo non era a norma.

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Nido chiude improvvisamente a Roma, educatrici senza lavoro e 115 bimbi a casa. I genitori: Siamo disperati; Roma, chiude asilo nido alla Bufalotta: niente scuola per 115 bambini; Una scuola a Roma ha chiuso oggi, lasciando a casa 115 bambini; Open day asilo nido comunale Tiglio.

Chiude asilo nido alla Bufalotta, da un giorno all’altro niente scuola per 115 bambini e maestre senza lavoroAsilo chiude alla Bufalotta, la comunicazione arriva via email: Abbiamo una settimana per trovare una scuola per i nostri figli ... fanpage.it

Como, lettera delle famiglie a poche ore dall’udienza: Se quell’asilo nido chiude, ci restano solo i privati. SosteneteciA pochissime ore dall’udienza di merito del secondo ricorso sull’asilo Magnolia di Como – prevista oggi, martedì 17 febbraio – il Comitato Como a misura di famiglia ha diffuso una lettera aperta che r ... comozero.it

In vista dell'apertura delle iscrizioni per l'anno educativo 2026/2027, il Comune invita le famiglie a partecipare all'Open Day dell'Asilo Nido Comunale, in programma sabato 7... Leggi l'articolo - facebook.com facebook