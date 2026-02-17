Chiude asilo nido alla Bufalotta da un giorno all'altro niente scuola per 115 bambini e maestre senza lavoro

L’asilo alla Bufalotta ha chiuso improvvisamente perché la proprietà ha deciso di interrompere l’attività. La notizia è arrivata tramite un’email inviata alle famiglie, che ora devono trovare una nuova scuola in pochi giorni. Sono circa 115 i bambini coinvolti e le maestre si trovano senza lavoro da un giorno all’altro. Alcuni genitori si sono già mossi per cercare alternative, mentre le insegnanti sono rimaste sorprese dalla decisione.

Asilo chiude alla Bufalotta, la comunicazione arriva via email: "Abbiamo una settimana per trovare una scuola per i nostri figli. A pagare sono loro". E le maestre restano senza lavoro.