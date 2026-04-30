Ascolti tv ieri sera 29 aprile 2026 il debutto di Battiti Live Spring su Canale 5 contro Siamo Danza su Rai 1 - Tutti i dati Auditel

Da ilgiornaleditalia.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prime serata ha visto lo scontro tra nuovi programmi dedicati al ballo e alla musica e format classici, come "Chi l'ha visto?". Scopriamo i dati sugli ascolti tv della prima serata di ieri, mercoledì 29 aprile 2026 Gli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 29 aprile 2026, hanno per protagonis.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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