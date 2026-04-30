La prime serata ha visto lo scontro tra nuovi programmi dedicati al ballo e alla musica e format classici, come "Chi l'ha visto?". Scopriamo i dati sugli ascolti tv della prima serata di ieri, mercoledì 29 aprile 2026 Gli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 29 aprile 2026, hanno per protagonis.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri sera, 29 aprile 2026, il debutto di Battiti Live Spring su Canale 5 contro Siamo Danza su Rai 1 - Tutti i dati Auditel

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@lucadalessio_real e @aka7even cantano la loro "Poesie clandestine" al Battiti live Spring . #timbattitilivespring #timbattitilive @il_meglio_della_tv_ - facebook.com facebook

Svelato il cast completo di Battiti Live Spring 2026. Dal 29 aprile su Canale 5, tre serate da Ferrara con 52 artisti, tra cui 25 Big di Sanremo. Da Annalisa a Geolier, tutti i nomi sul palco condotto da Michelle Hunziker e Alvin. x.com