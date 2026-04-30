ascolti tv i dati del 29 aprile 2026

Bene la Rai. Nella serata di ieri, mercoledì 29 aprile 2026, su Rai1 Siamo Danza registra 1.308.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Canale5 Battiti Live Spring ottiene 2.247.000 spettatori con uno share del 19.5% (Highlights a 723.000 e il 17.1%). Su Rai2 Mare Fuori 6 porta a casa 737.000 spettatori pari al 4.9%. Su Italia1 Operazione Kandahar ottiene 991.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.113.000 – 5.8%), Chi l’ha Visto? ottiene 1.417.000 spettatori (10%). Su Rete4, dopo la presentazione (493.000 – 2.6%), Realpolitik totalizza 506.000 spettatori (4.4%). Su La7 Una Giornata Particolare con Gino Paoli raggiunge 1.🔗 Leggi su 361magazine.com

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