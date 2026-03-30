ascolti tv i dati del 29 marzo 2026

Bene la fiction su Rai 1. Nella serata di ieri, domenica 29 marzo 2026, su Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5 porta a casa 4.511.000 spettatori pari al 24.5% di share. Poi, su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ottiene 1.840.000 spettatori con uno share del 12.7% dalle 21:53 alle 00:40. Su Rai2 Per Sempre Gino intrattiene 510.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside registrano 1.032.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3, dopo Presadiretta Open (699.000 – 3.5%) e la presentazione (729.000 – 3.5%), Presadiretta segna 878.000 spettatori pari al 4.4% (Presadiretta Più a 655.000 e il 3.7%). Su Rete4 Fuori dal Coro non va oltre 681. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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