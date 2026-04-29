Ascolti TV 29 Aprile 2026 | i dati Auditel della prima serata

Il 29 aprile 2026, i dati Auditel della prima serata mostrano le percentuali di share e il numero di spettatori per i programmi trasmessi. I dati sono stati pubblicati ufficialmente ogni mattina e forniscono un quadro dettagliato delle performance televisive di quella sera. Questo report consente di conoscere quale trasmissione ha ottenuto il maggior numero di ascolti e quale ha registrato le percentuali di share più alte.

Ascolti TV 29 Aprile 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di mercoledì 29 aprile 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. In breve. Vincitore prima serata:. Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Mercoledì 29 Aprile 2026.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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