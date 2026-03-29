Ascolti Tv 29 marzo Amici cresce 24.1% e Canzonissima va giù 19.4% nella sfida del sabato

Da fanpage.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di sabato, il talent condotto da Maria De Filippi ha registrato uno share del 24,1%, segnando un aumento rispetto alle puntate precedenti. Contestualmente, il programma condotto da Milly Carlucci ha ottenuto il 19,4% di share, risultando in calo rispetto alle settimane passate. Questi dati rappresentano le preferenze del pubblico televisivo durante la fascia serale.

Nella sfida del sabato il talent di Maria De Filippi cresce e tocca il 24,1% di share, mentre Milly Carlucci scende al 19,4%. Nello scontro dell'access De Martino batte Scotti in sovrapposizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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