Domenica 26 aprile torna l’appuntamento con Verissimo, il programma condotto da Silvia. In questa puntata saranno ospiti Michelle Hunziker e Marco Bocci. La trasmissione si svolgerà come di consueto e prevede interviste e approfondimenti sulla loro carriera e vita privata. L’evento si svolgerà in diretta, come avviene ogni settimana.

Torna domenica 26 aprile il consueto appuntamento con Verissimo. Nel talk show condotto da Silvia Toffanin volti celebri del piccolo schermo, sportivi e artisti della canzone condivideranno le proprie storie: nella puntata di oggi, arriveranno i conduttori di Battiti Live Spring, Michelle Hunziker e Alvin, e l’attore Marco Bocci. Ma ci sarà spazio anche per la drammatica vicenda di Crans-Montana, con l’intervista ai genitori di una delle vittime. Verissimo, spazio ai conduttori di Battiti Live Spring. La grande musica torna protagonista nel salotto di Verissimo: nel salotto di Silvia Toffanin arriveranno il 26 aprile i due conduttori della nuova edizione di Battiti Live Spring, la versione primaverile del concerto che riunisce i più grandi nomi della musica italiana e internazionale.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Verissimo, anticipazioni del 26 aprile: ospiti Michelle Hunziker e Marco Bocci

Notizie correlate

Verissimo, gli ospiti del 25 e 26 aprile, da Fabio Caressa a Michelle Hunziker e AlvinIl fine settimana di Canale 5 torna ad accendersi, come di consueto, con il doppio appuntamento di Verissimo, il programma condotto da Silvia...

Massimo Boldi, Marco Bocci, Benedetta Parodi e Fabio Caressa tra gli ospiti del weekend di Verissimo 25-26 aprileNuovo weekend in compagnia di “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin, sabato 25 e domenica 26 aprile, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Verissimo, gli ospiti del 25 e 26 aprile, da Fabio Caressa a Michelle Hunziker e Alvin; Verissimo, le anticipazioni delle puntate del 25 e del 26 aprile: ospiti Massimo Boldi e Michelle Hunziker; Verissimo, ospiti e anticipazioni del 25 e 26 aprile; Verissimo, ospiti 25 e 26 aprile: Massimo Boldi con le figlie, Hunziker e Alvin per Battiti Live, Lino Banfi e il libro 90, non mi fai paura!.

Verissimo, le anticipazioni delle puntate del 25 e del 26 aprile: ospiti Massimo Boldi e Michelle HunzikerSabato 25 e domenica 26 aprile torna su Canale 5 Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Sabato alle ore 16.30, ... ilmattino.it

Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 25 e domenica 26 aprile 2026Verissimo, le interviste e gli ospiti di Silvia Toffanin della puntata di oggi - sabato 25 aprile - e domenica 26 aprile 2026 su Canale 5. superguidatv.it

Pronti per scoprire i retroscena di #TIMBattitiLive Spring Michelle Hunziker e Alvin vi aspettano oggi a #Verissimo - facebook.com facebook