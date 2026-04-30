Ascolti tv 29 aprile chi ha vinto tra Battiti Live Mare fuori 6 e Siamo danza | i dati in aggiornamento

Da fanpage.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 aprile sono stati trasmessi diversi programmi televisivi: “Battiti Live Spring” su Canale 5, “Mare Fuori 6” su Rai2 e “Siamo Danza” su Rai1. I dati di ascolto sono in fase di aggiornamento e al momento non è ancora disponibile un confronto dettagliato tra le performance di questi show. Nei prossimi giorni saranno pubblicati i numeri ufficiali che permetteranno di capire quale tra i tre ha registrato i risultati più elevati.

Chi ha vinto tra Tim Battiti Live Spring in onda su Canale5, Mare Fuori 6 proposto da Rai2 e Siamo Danza in onda su Rai1. Rai3 ha trasmesso Chi l'ha visto. In access prime time, Affari tuoi contro La ruota della fortuna.🔗 Leggi su Fanpage.it

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