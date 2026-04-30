Ascolti tv 29 aprile chi ha vinto tra Battiti Live Mare fuori 6 e Siamo danza | i dati in aggiornamento

Il 29 aprile sono stati trasmessi diversi programmi televisivi: “Battiti Live Spring” su Canale 5, “Mare Fuori 6” su Rai2 e “Siamo Danza” su Rai1. I dati di ascolto sono in fase di aggiornamento e al momento non è ancora disponibile un confronto dettagliato tra le performance di questi show. Nei prossimi giorni saranno pubblicati i numeri ufficiali che permetteranno di capire quale tra i tre ha registrato i risultati più elevati.

Chi ha vinto tra Tim Battiti Live Spring in onda su Canale5, Mare Fuori 6 proposto da Rai2 e Siamo Danza in onda su Rai1. Rai3 ha trasmesso Chi l'ha visto. In access prime time, Affari tuoi contro La ruota della fortuna.🔗 Leggi su Fanpage.it

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@lucadalessio_real e @aka7even cantano la loro "Poesie clandestine" al Battiti live Spring . #timbattitilivespring #timbattitilive @il_meglio_della_tv_ - facebook.com facebook

Svelato il cast completo di Battiti Live Spring 2026. Dal 29 aprile su Canale 5, tre serate da Ferrara con 52 artisti, tra cui 25 Big di Sanremo. Da Annalisa a Geolier, tutti i nomi sul palco condotto da Michelle Hunziker e Alvin. x.com