Mercoledì 29 aprile, nel prime time, Canale 5 ha trasmesso 'Battiti Live Spring', ottenendo il miglior ascolto della serata. La trasmissione ha registrato 2 milioni di spettatori, posizionandosi davanti alle altre emittenti in quella fascia oraria. La vittoria in termini di ascolti è stata confermata dai dati diauditel pubblicati il giorno successivo.

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - Vittoria di Canale5 nel prime time di ieri mercoledì 29 aprile con 'Battiti Live Spring' che ha ottenuto 2.247.000 telespettatori pari a uno share del 19,5%. Secondo gradino del podio per Rai3 con 'Chi l'ha visto' seguito da 1.417.000 telespettatori (share del 10%). Terzo posto per Rai1 con 'Siamo Danza' che ha totalizzato 1.308.000 telespettatori e il 9,3% di share. Fuori dal podio da segnalare il buon risultato realizzato da La7 con 'Una Giornata Particolare con Gino Paoli' che ha raggiunto 1.107.000 telespettatori e il 7,1%. Su Italia1, invece, il programma 'Operazione Kandahar' è stato seguito da 991.000 telespettatori (share del 6,5%) mentre su Rai2 'Mare Fuori 6' ha registrato 737.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ascolti mercoledì 29 aprile, 'Battiti Live Spring' su Canale 5 vince prime time

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