Ascolti mercoledì 29 aprile ' Battiti Live Spring' su Canale 5 vince prime time

Da iltempo.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 29 aprile, nel prime time, Canale 5 ha trasmesso 'Battiti Live Spring', ottenendo il miglior ascolto della serata. La trasmissione ha registrato 2 milioni di spettatori, posizionandosi davanti alle altre emittenti in quella fascia oraria. La vittoria in termini di ascolti è stata confermata dai dati diauditel pubblicati il giorno successivo.

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - Vittoria di Canale5 nel prime time di ieri mercoledì 29 aprile con 'Battiti Live Spring' che ha ottenuto 2.247.000 telespettatori pari a uno share del 19,5%. Secondo gradino del podio per Rai3 con 'Chi l'ha visto' seguito da 1.417.000 telespettatori (share del 10%). Terzo posto per Rai1 con 'Siamo Danza' che ha totalizzato 1.308.000 telespettatori e il 9,3% di share. Fuori dal podio da segnalare il buon risultato realizzato da La7 con 'Una Giornata Particolare con Gino Paoli' che ha raggiunto 1.107.000 telespettatori e il 7,1%. Su Italia1, invece, il programma 'Operazione Kandahar' è stato seguito da 991.000 telespettatori (share del 6,5%) mentre su Rai2 'Mare Fuori 6' ha registrato 737.🔗 Leggi su Iltempo.it

ascolti mercoled236 29 aprile battiti live spring su canale 5 vince prime time
© Iltempo.it - Ascolti mercoledì 29 aprile, 'Battiti Live Spring' su Canale 5 vince prime time

Notizie correlate

Leggi anche: Ascolti TV | Mercoledì 29 Aprile 2026. Battiti Live Spring debutta al 19.5%, flop Siamo Danza (9.3%) superato da Sciarelli (10%)

Leggi anche: Battiti Live Spring al via mercoledì 29 aprile

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Tim Battiti Live Spring è qui: i cantanti e tutto quello da sapere; Battiti Live Spring 2026, quando inizia su Canale 5: cast, cantanti e conduttori; Tim Battiti Live Spring, mercoledì 29 aprile su Canale 5: Hunziker e Alvin da Ferrara con Annalisa, Geolier, Emma, Sal Da Vinci e Fedez; Ascolti tv mercoledì 29 aprile: Siamo Danza, Tim Battiti Live, Mare fuori 6 - TPI.

battiti live spring ascolti mercoledì 29 aprileAscolti tv mercoledì 29 aprile: Siamo Danza, Tim Battiti Live, Mare fuori 6Ascolti tv 29 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

battiti live spring ascolti mercoledì 29 aprileAscolti Tv ieri (22 aprile): Battiti Live Spring funziona, Rai 1 sprofonda, Aldo Cazzullo vola con Gino PaoliBattiti Live Spring debutta al 19,5% di share, Siamo Danza si ferma al 9,3%, ottima Sciarelli, Mare Fuori parte dal 4,9%, Cazzullo al 7,1%: tutti i dati Auditel ... libero.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.