Mercoledì 29 aprile andrà in onda la prima puntata di Battiti Live Spring, lo spettacolo musicale condotto da Michelle Hunziker su Canale 5. La trasmissione, prevista originariamente per il giovedì, non sarà più trasmessa contro la serie di Rai 1 Uno Sbirro in Appennino, che non sarà più in diretta in quella fascia. La data di debutto è stata comunicata ufficialmente e si svolgerà la sera di mercoledì.

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© Davidemaggio.it - Battiti Live Spring al via mercoledì 29 aprile

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