Ascensore di via San Vito | per ripararlo serviranno 570mila euro

L'ascensore di via San Vito necessita di interventi di riparazione, con una stima dei costi di circa 570mila euro. La riparazione richiederà tempo, lasciando i residenti in attesa di poter riutilizzare l’impianto. Attualmente, l’ascensore è fuori servizio e non ci sono indicazioni precise sui tempi di completamento dei lavori. La situazione interessa chi utilizza quotidianamente il sovrappasso nella zona.

Il ripristino sarà lungo, e la spesa non di certo indifferente. Chi abita nella zona di via San Vito dovrà dotarsi di pazienza e aspettare prima di poter riutilizzare l'ascensore del sovrappasso. Un disagio che, purtroppo, è ormai diventato una costante della vita quotidiana per i residenti, come.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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