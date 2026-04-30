AS Roma al via la fusione societaria | il piano Friedkin

La AS Roma ha avviato ufficialmente un procedimento di fusione societaria mediante un'operazione di incorporazione, con l'obiettivo di semplificare le procedure amministrative e operative. La decisione fa parte di un piano approvato dalla proprietà, volto a riorganizzare la struttura aziendale e migliorare la gestione complessiva. La fusione coinvolge diverse società legate al club, con l'intento di rendere più efficiente il funzionamento della società sportiva.

La AS Roma accelera nel processo di semplificazione burocratica e operativa attraverso una massiccia operazione di fusione per incorporazione. Secondo quanto rivelato dal portale Calcio e Finanza, il club capitolino sta lavorando all’integrazione di quattro rami strategici – Soccer Srl, ASR Soccer LP Srl, Brand Management Srl e AS Roma Real Estate Srl – che confluiranno direttamente nella AS Roma Srl. La manovra, voluta dai vertici statunitensi, punta a eliminare le frammentazioni societarie per rendere i processi decisionali più fluidi e migliorare l’efficienza gestionale di comparti finora gestiti in maniera complementare ma distinta rispetto al cuore del business sportivo.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - AS Roma, al via la fusione societaria: il piano Friedkin Notizie correlate Roma ed Everton: il piano dei Friedkin per l’EuropaLa famiglia Friedkin ha ufficialmente avviato una corsa contro il tempo sul fronte legale per mettere in sicurezza la partecipazione di Roma ed... Calciomercato Roma, summit Friedkin-Gasperini: il piano per DybalaIn un clima di febbrile attesa per il finale di stagione, la Roma accelera sulla programmazione del prossimo anno attraverso un vertice decisivo tra... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Nucleare, l’Italia studia con gli alleati un ritorno rapido e sicuro all’atomo; La fusione accende sulla Terra tante piccole stelle per fare il pieno di energia super-pulita; Via libera all'alienazione della sede storica della camera di commercio, Di Marco (Pd): Fusione non è annessione; 'Block The Merger', star contro il sì degli azionisti all'acquisto di Warner Bros da Paramount. Alzheimer, Roma Capitale potenzia l’assistenza: cure a domicilio per i malati gravi https://canaledieci.it/2026/04/30/alzheimer-roma-capitale-potenzia-lassistenza-cure-a-domicilio-per-i-malati-gravi/ - facebook.com facebook #Simonelli: “Non ci sono alternative a Roma-Lazio del 17 maggio alle 12,30” x.com