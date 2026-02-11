Arzachena incidente sul lavoro | operaio gravemente ferito da un albero durante potatura elisoccorso in azione

Un operaio è rimasto gravemente ferito mentre stava potando un albero a Arzachena. L’incidente si è verificato questa mattina e ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha portato subito l’uomo in ospedale. La squadra di soccorso sta ancora accertando le cause dell’accaduto.

Un drammatico incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Arzachena, in Sardegna, questo mercoledì 11 febbraio 2026. Un operaio di 28 anni è stato gravemente ferito dopo essere stato travolto da un albero durante operazioni di potatura nella zona artigianale del paese. Le sue condizioni sono state immediatamente giudicate critiche, tanto da richiedere il trasporto d'urgenza in ospedale tramite elicottero. L'incidente è avvenuto mentre una squadra di operai stava eseguendo lavori di potatura su alcuni alberi, principalmente eucalipti, che si erano sviluppati troppo vicini a una linea elettrica. Grave incidente sul lavoro questa mattina nella zona industriale di Arzachena. Un operaio di 27 anni, originario della Macedonia, è rimasto ferito in modo serio dopo essere stato travolto da un albero che stava tagliando nei pressi di una linea elettrica.

