Il team di Arti Marziali del Cus Ferrara Judo ha portato a casa numerosi successi durante il fine settimana, gareggiando sia a Bologna che a Monselice. In entrambe le città, gli atleti hanno dimostrato grande impegno, salendo sul podio in diverse categorie e portando a casa molte medaglie. Le competizioni si sono svolte su due tatami diversi, evidenziando la crescita e la determinazione del gruppo.

Il Cus Ferrara Judo si sdoppia nel week end su due tatami e conquista tantissime medaglie tra Bologna e Monselice. I piccoli campioni crescono al “ Judo Day ” del capoluogo, mentre gli Esordienti brillano in Veneto. A Monselice Santi e Coradazzi, mettono in gioco cuore e tecnica sotto la guida attenta di Eric De La Paz, affrontando una prova di alto profilo. A svettare sono state le prestazioni di due atleti che hanno dimostrato non solo talento, ma una straordinaria maturità tattica. Filippo Santi è stato protagonista di una vera e propria cavalcata trionfale nella categoria -66kg. Con una conduzione di gara impeccabile, Santi ha inanellato tre vittorie consecutive, dominando i propri avversari con autorità e tecnica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arti Marziali. Bologna e Monselice, che medaglie per il Cus

