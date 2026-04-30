Dopo aver battuto il ceco Jiri Lehecka nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid, il tennista francese Arthur Fils ha commentato in conferenza stampa. Fils ha dichiarato che, indipendentemente dal risultato, ci saranno molte cose da imparare. Domani il francese affronterà nel penultimo turno Jannik Sinner, alla guida della parte alta del tabellone del torneo.

Il transalpino Arthur Fils ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul ceco Jiri Lehecka nei quarti di finale dell’ ATP Masters 1000 di Madrid: il francese sarà l’avversario di domani di Jannik Sinner nel penultimo atto della parte alta del tabellone. Fils attende con fiducia il match con l’azzurro: “ Vedrò a che punto sono e ne trarrò delle conclusioni. Che vinca o che perda, ci saranno molte cose da imparare. Sono molto felice di essere in semifinale qui, perché negli ultimi due anni a Madrid non avevo mai vinto né una partita né un set “. Il francese si è adattato molto bene alle condizioni trovate a Madrid: “ Quando le condizioni sono più lente e pesanti mi sento bene.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arthur Fils: “Che vinca o che perda, ci saranno molte cose da imparare”

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