Lazio Sarri in conferenza | Ho un contratto e se non ci saranno cose che ci faranno cambiare opinione continueremo insieme
Domani sera, all’Allianz Stadium, la Lazio sfida la Juventus in una partita importante. Sarri si presenta in conferenza stampa e ribadisce di avere un contratto con i biancocelesti. Se non ci saranno novità o cambi di programma, il tecnico conferma che continuerà a guidare la squadra. La tensione tra le due squadre si fa sentire, e l’atmosfera si fa sempre più calda in vista di questa sfida.
Approfondimenti su Lazio Juve
Lazio, Sarri recrimina: «Gli arbitraggi ci sono costati qualcosa quest’anno. Mercato? Se la società ci aiuta con 3 innesti forti…»
Dopo la vittoria contro il Verona, Maurizio Sarri ha commentato le difficoltà incontrate quest’anno, evidenziando come gli arbitraggi abbiano influenzato il rendimento della Lazio.
Spalletti chiarisce in conferenza: «Ci sono qualità che ancora non ho visto. È un po’ come fare il minatore, certe cose non si trovano in superficie»
Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa e ha ammesso di essere ancora alla ricerca di alcune qualità nei suoi giocatori.
MAURIZIO SARRI CONFERENZA POST PARTITA:SIAMO PRONTI A TUTTO NON CI INTERESSA TUTTO QUELLO...
Ultime notizie su Lazio Juve
Argomenti discussi: Le conferenze stampa di Motta, Maldini, Przyborek e mister Sarri; Sarri, le parole da brividi ai tifosi della Lazio. Poi sbotta in tv per le troppe domande su Romagnoli; Sarri ne perde un altro e corre ai ripari: ecco come arriva la Lazio alla sfida con la Juve; Lazio, annunciate le conferenze stampa di Motta, Maldini, Przyborek e Sarri: ecco quando.
Lazio, Sarri in conferenza: Ecco chi recupera, non ho l’ossessione della vittoriaAlla vigilia di Juventus-Lazio, gara per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2025/2026, il tecnico dei biancocelesti, Maurizio Sarri, è intervenuto in conferenza stampa, dove ha ann ... gonfialarete.com
Lazio, conferenza stampa Sarri: il tecnico presenta la sfida alla Juve in programma domani sera all’Allianz StadiumLazio, conferenza stampa Sarri: il tecnico presenta la sfida alla Juve in programma domani sera all’Allianz Stadium A Formello cresce la tensione e l’atmosfera si fa sempre più elettrica. La Lazio si ... calcionews24.com
A breve la conferenza stampa di Mister Sarri alla vigilia di #JuventusLazio sslazio.it/it/lazio-style… sslazio.it/it/lazio-style… #AvantiLazio x.com
Lazio, Fabiani a ruota libera: “Dimissioni, Romagnoli, Baroni e Sarri. Ecco la situazione…” (AUDIO) facebook
