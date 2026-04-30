Durante la partita, l’allenatore ha espresso forte disappunto per una decisione del VAR ritenuta inaccettabile, in seguito a un episodio che ha portato all’annullamento di un rigore assegnato a una squadra. La situazione ha suscitato scalpore tra i tifosi e gli analisti, con molte critiche rivolte alla revisione arbitrale. Nessuna modifica alle decisioni di campo è stata comunicata ufficialmente, ma la controversia rimane al centro delle discussioni sportive di oggi.

"> Arteta Sotto i Riflettori: La Polemica Sul Rigore Annullato. Nel mondo del calcio, le decisioni arbitrali possono alterare radicalmente il corso di una partita. Questo è esattamente quanto accaduto nell’ultimo incontro di Premier League tra Arsenal e Crystal Palace. Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha espresso una dura critica nei confronti del direttore di gara, dopo che un rigore inizialmente assegnato a Eberechi Eze è stato annullato. Durante la sua dichiarazione post-partita, Arteta non ha usato mezzi termini, definendo l’azione “inaccettabile” e ponendo domande sulla capacità di un arbitro di rivedere una decisione così cruciale per ben “tredici volte”.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Arteta furioso per la decisione VAR “inaccettabile” dopo il dramma del rigore Eze.

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