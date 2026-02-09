Durante la partita tra Napoli e Genoa, il calcio di rigore assegnato ai partenopei negli ultimi minuti ha scatenato polemiche. La trasmissione Pressing ha criticato duramente la decisione del VAR, ritenendola sbagliata e troppo influenzata dalle immagini. La discussione continua a dividersi tra tifosi e addetti ai lavori, mentre il match si conclude con il risultato che rimane al centro del dibattito.

Il calcio di rigore assegnato al Napoli nei minuti finali della gara contro il Genoa continua a far discutere. L’episodio, che ha visto protagonista il contatto tra Cornet e Vergara e l’intervento del VAR con richiamo dell’arbitro Massa al monitor, è stato analizzato nel dettaglio durante Pressing, dove il dibattito si è rapidamente spostato sull’interpretazione del contatto e sulla correttezza della decisione finale. A prendere una posizione netta è stato Graziano Cesari, che ha escluso in modo deciso l’ipotesi del fallo da rigore: “Questo intervento su Vergara per me non è rigore: non c’è step on foot, c’è la scarpetta che scivola via, il tocco è leggerissimo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Rigore Napoli-Genoa, Pressing boccia la decisione del VAR

Approfondimenti su Napoli Genoa

La partita a Marassi tra Genoa e Napoli si è accesa subito, con diverse decisioni che hanno fatto discutere.

Nell'ultima puntata di Open VAR su DAZN, Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, ha analizzato alcuni episodi arbitrali recenti, tra cui il rigore chiaro nel match Milan-Verona e le decisioni su Genoa e Cagliari.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Napoli Genoa

Argomenti discussi: Il Napoli fa il colpo in 10 contro 11: Hojlund su rigore piega il Genoa al 95’, finisce 3-2; Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 06:39; Genoa, De Rossi: Rigore Napoli? Regolamento distorto, l'arbitro in campo ormai non c'è più; Genoa-Napoli 2-3, Considerazioni Sparse.

Cesari: Non esiste il rigore per il Napoli, lo dirà anche l’AIA. Trevisani ancora più duroAl tavolo di Pressing di discute del calcio di rigore concesso al Napoli nei minuti finali della sfida contro il Genoa di sabato sera ... fcinter1908.it

Cesari: Per gli arbitri quello su Vergara non è mai rigore. Trevisani: Per nessuno lo èAl tavolo di Pressing si discute del calcio di rigore concesso al Napoli nei minuti finali della sfida contro il Genoa di sabato sera: Cornet tocca Vergara e il VAR richiama Massa ... tuttonapoli.net

Rigori e confusione, Gasperini chiama gli allenatori: “Serve una voce comune” Il caso del rigore di Genoa-Napoli continua a generare reazioni. In conferenza stampa, Gian Piero Gasperini si schiera apertamente, richiamando anche le parole di Daniele De Ro facebook

Il rigore su Vergara in Genoa-Napoli e il rosso di Pobega sono due esempi su quanto avesse ragione Ancelotti anni fa, quando disse a Rizzoli: "Lei mi deve garantire che continuerà ad arbitrare l'arbitro, non il Var". Aveva capito già tutto sei anni e mezzo fa, da x.com